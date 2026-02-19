Предприятия Подмосковья за год отгрузили товаров более чем на 7,6 трлн рублей

По итогам 2025 года объем отгрузки товаров, услуг и работ промышленными предприятиями Подмосковья превысил 7,6 триллиона рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она обратила внимание, что это почти на один триллион рублей больше, чем в 2024 году.

«Наибольший объем отгрузки обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности региона — почти 6,9 триллиона рублей», — уточнила Екатерина Зиновьева.

В числе лидеров также пищевая промышленность Подмосковья, отгрузившая продукции на 1,5 триллиона рублей. Далее — готовые металлические изделия, где отгрузка составила 1,3 триллиона рублей.

Практически на одном уровне оказался химическая промышленности и производство неметаллической минеральной продукции — 414 и 412 миллиардов рублей, соответственно. Замыкает перечень самых крупных отраслей подмосковной промышленности сектор производства машин и оборудования. Предприятия отрасли отгрузили продукцию на 377 миллиарда рублей.

Как сообщили в региональном Мининвесте, по итогам минувшего года промышленное производство в Подмосковье выросло на 5,5%.