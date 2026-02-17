Производство мебели нарастили в Подмосковье на 64% за год

Промышленное производство в Подмосковье выросло на 5,5% по итогам 2025 года. Самой быстроразвивающейся оказалась отрасль выпуска мебели.

Как сообщили в региональном Мининвесте, производство за год выросло на 5,5%, при этом в обрабатывающем секторе он превысил 6,5%.

«В целом, рост промпроизводства в регионе значительно превышает средний показатель по стране. Самым быстрорастущим сектором промышленности в Московской области в прошлом году оказался сектор производства мебели, где рост показателя составил 64,9%», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Заметный рост показали еще три отрасли. Это производство резиновых и пластмассовых изделий — 44,7%, машин и другого оборудования — 28,6%, готовых металлических изделий, — 20,3%.