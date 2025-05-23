Склад загорелся в промзоне в Котельниках

Крупный пожар произошел вечером 23 мая на территории промзоны в микрорайоне Силикат в Котельниках. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, вспыхнул один из складов. Пламя охватило здание практически полностью. На место прибыли спасатели. Они приступили к ликвидации возгорания.

«Пострадавших нет», — отметил собеседник 360.ru.

Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. К тушению привлекли 50 сотрудников и девять единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

По словам местных жителей, гореть может склад ГК «Юнис». Люди не сразу поняли, что начался пожар, поскольку эти склады довольно сильно дымят цементными смесями на регулярной основе.