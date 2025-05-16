Прокуратура взяла на контроль пожар в автосервисе в Подольске

В микрорайоне Львовский на Промышленной улице в Подольске произошел пожар в ангаре с машинами. Огонь быстро распространился — сгорело около 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас возгорание потушили.
Подольская городская прокуратура следит за тем, как проходит проверка по этому делу. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия. Одна из рассматриваемых версий — поджог.
Ранее губернатор Подмосковья поблагодарил «Россети» и МЧС за оперативность в праздники. По его словам, особенно важной была активность глав муниципалитетов и их участие в решении технических задач — таких, как подключение мобильных электростанций, чтобы обеспечить подачу тепла и работу водозаборных узлов.
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