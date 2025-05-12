Губернатор Подмосковья поблагодарил «Россети» и МЧС за оперативность в праздники

Из-за мокрого снега и сильного ветра в Московской области произошли серьезные аварии на майских праздниках. Пострадал железнодорожный транспорт на двух направлениях, дороги, а также электроснабжение — особенно на линиях высокого напряжения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что ликвидация последствий стала возможной благодаря слаженной работе с «Россетями», МЧС и региональными службами.

«Также считаю важным подчеркнуть, и вернуться к специфике погоды, в которой мы оказали с 1 на 2 мая. О самом главном я сказал, но не менее чувствительными для жителей были события, которые особенно почувствовали в семи муниципалитетах. Это были каникулы, выходные дни», — подчеркнул губернатор.

По его словам, особенно важной была активность глав муниципалитетов и их участие в решении технических задач — таких, как подключение мобильных электростанций, чтобы обеспечить подачу тепла и работу водозаборных узлов. Он отметил, что наличие генераторов и скоординированные действия помогли справиться с ситуацией, но подчеркнул, что всегда есть возможности для улучшения.

Вместе с коллегами Воробьев договорился провести детальный анализ происшествия, чтобы в будущем быть еще более подготовленными. Губернатор поручил разобрать ситуацию, чтобы сделать выводы и, при необходимости, распространить успешные решения на другие регионы. Итоги этой работы он предложил подвести уже сегодня.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте