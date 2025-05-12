Губернатор Подмосковья поблагодарил «Россети» и МЧС за оперативность в праздники

Из-за мокрого снега и сильного ветра в Московской области произошли серьезные аварии на майских праздниках. Пострадал железнодорожный транспорт на двух направлениях, дороги, а также электроснабжение — особенно на линиях высокого напряжения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что ликвидация последствий стала возможной благодаря слаженной работе с «Россетями», МЧС и региональными службами.

«Также считаю важным подчеркнуть, и вернуться к специфике погоды, в которой мы оказали с 1 на 2 мая. О самом главном я сказал, но не менее чувствительными для жителей были события, которые особенно почувствовали в семи муниципалитетах. Это были каникулы, выходные дни», — подчеркнул губернатор.

По его словам, особенно важной была активность глав муниципалитетов и их участие в решении технических задач — таких, как подключение мобильных электростанций, чтобы обеспечить подачу тепла и работу водозаборных узлов. Он отметил, что наличие генераторов и скоординированные действия помогли справиться с ситуацией, но подчеркнул, что всегда есть возможности для улучшения.

Вместе с коллегами Воробьев договорился провести детальный анализ происшествия, чтобы в будущем быть еще более подготовленными. Губернатор поручил разобрать ситуацию, чтобы сделать выводы и, при необходимости, распространить успешные решения на другие регионы. Итоги этой работы он предложил подвести уже сегодня.