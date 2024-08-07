Прокуратура Лобни взяла на контроль установление обстоятельств взрыва в жилом доме

В одном из многоквартирных домов Лобни около 11 часов утра прогремел взрыв . Пострадал 41-летний мужчина, его госпитализировали в медучреждение . Работу правоохранительных органов и спецслужб координирует прокурор города Алексей Пальчик.

Как рассказали в прокуратуре Московской области, мужчину доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — сообщили в ведомстве.

По одной из версий, в квартире сдетонировала граната.

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