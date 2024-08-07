Пострадавшего из-за взрыва в Лобне доставили в больницу в тяжелом состоянии

Минздрав МО: мужчину после взрыва в Лобне госпитализировали в тяжелом состоянии

Врачи оценили состояние жителя Лобни, пострадавшего в результате взрыва, как тяжелое. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — указали в ведомстве.

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