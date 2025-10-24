Прокуратура Красногорска проследит за соблюдением прав пострадавших от атаки БПЛА

Красногорская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА . Им окажут всю необходимую помощь.

Сегодня в четыре часа утра беспилотник повредил жилой дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. Дрон врезался в одну из квартир на 14-м этаже здания. В результате пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Сейчас всем оказывают необходимую помощь.

«По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Красногорская городская прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей дома и оказание им всесторонней помощи», — сказали в ведомстве.

Для оперативного решения возникших вопросов открыли горячую линию. Она будет работать по номеру телефона +7-916-240-31-28.

Ранее глава округа Дмитрий Волков заявил, что все пострадавшие находятся в сознании.