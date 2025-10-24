Все пострадавшие после атаки дрона в Красногорске находятся в сознании

Все пострадавшие из-за атаки беспилотников в Красногорске в сознании. Об этом заявил глава городского округа Дмитрий Волков в Telegram-канале .

«Навестил в больницах пострадавших от падения беспилотника в Красногорске. <…> Все в сознании, за состоянием пациентов внимательно следят медики», — сказал он.

Он отметил, что пострадавший ребенок находится в Детском клиническом центре имени Рошаля. С мальчиком в палате находится бабушка.

«Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках», — заявил Волков.

Также он съездил в Красногорскую больницу, куда положили взрослых. Медики прикладывают все усилия, чтобы пациенты скорее выздоровели.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате взрыва в Красногорске пострадали пять человек, один из которых ребенок. Дрон влетел в квартиру на 14-м этаже. На место оперативно вызвали сотрудников экстренных служб.