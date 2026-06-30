Производство железобетонных изделий запустят в Химках в 2035 году

В Химках запустят новое предприятие по выпуску индивидуальных железобетонных изделий и архитектурного бетона. Для реализации инвестиционного проекта компании «Технопарк» предоставили земельный участок площадью три гектара без проведения торгов.

Площадь производственно-испытательного корпуса будет превышать три тысячи квадратных метров.

«Объем инвестиций составит 520 миллионов рублей. Будет создано 100 новых рабочих мест», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реализация проекта рассчитана на период с третьего квартала 2026 года до 2035 года. На предприятии установят технологические линии для изготовления индивидуальных железобетонных изделий и архитектурного бетона, оборудуют испытательную лабораторию, складские помещения и оснастят производство грузоподъемной техникой.

После выхода на проектную мощность завод сможет ежегодно выпускать около 15,5 тысячи квадратных метров железобетонных изделий и архитектурного бетона.

Земельный участок инвестору предоставили по региональной программе поддержки бизнеса. Этот механизм позволяет получить землю без торгов при условии реализации инвестиционного проекта.

После выполнения всех обязательств компания сможет приобрести участок в собственность по льготной цене — за 15% от его кадастровой стоимости.

Подходящую площадку для реализации инвестиционного проекта в Московской области можно найти на инвестиционной карте региона.