Производство защитных лент для спецодежды запустили в Люберцах

Компания «Энергоконтракт» запустила производство электропроводящих лент, которые используют для пошива спецодежды. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Основной материал костюма, защищающего от смертельно опасных рисков, — термоогнестойкая металлизированная ткань. Ее более пяти лет выпускают на собственном производстве „Энергоконтракта“ в Люберцах. Здесь же запущен новый участок для производства электропроводящих лент», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ленты используют при создании защитной спецодежды для работ с электричеством.

«Перенос производства на собственную площадку обеспечивает гибкость при закупке сырья и создает более благоприятные условия для сдерживания роста цен. Кроме того, наличие собственных производственных мощностей позволит проводить больше экспериментов для создания еще более совершенных продуктов», — отметил технический директор «ПО Энергоформ», входящего в состав Группы компаний «Энергоконтракт», Артем Челахов.

Подмосковье подписало на ПМЭФ целый пакет соглашений по новым инвестиционным проектам, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Например, уже этим летом планируется начать строительство индустриального парка по современным стандартам в Ленинском округе.

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