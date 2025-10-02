Производство весоизмерительной техники для грузовиков запустят в Люберцах

Весоизмерительная компания «Тензо-М» завершила строительство нового производственного комплекса в Люберцах и получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На предприятии наладят выпуск современного оборудования для контроля веса грузового автотранспорта.

Инвестор реализовал проект на участке площадью полтора гектара. На территории также появится полигон, где будут проверять и совершенствовать метрологические характеристики весовых систем.

«Объем инвестиций в проект АО „ВИК „Тензо-М“ превысил 290 миллионов рублей. После запуска производства на полную мощность на предприятии будет создано 20 рабочих мест. В рамках поддержки инвестору от областного правительства был предоставлен в аренду земельный участок на льготных условиях — без проведения процедуры торгов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания работает на рынке с 1990 года и специализируется на производстве весоизмерительного оборудования для большегрузного транспорта.

За десятилетия она заняла лидирующие позиции в России в своей отрасли, а новый завод в Люберцах позволит расширить производство и вывести разработку весовых систем на новый уровень.