Производство уходовой косметики запустят в Солнечногорске к концу года

Компания «Миксит» готовится к запуску нового производственного комплекса в Солнечногорске. На предприятии будут выпускать все виды уходовой косметики, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сейчас ведутся установка, монтаж и пусконаладка оборудования. Новый комплекс планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. Инвестиции в строительство и запуск предприятия оцениваются в 1,4 миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Новое производство создаст не менее 300 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Компания также ищет профильных специалистов — технологов, которые занимаются разработкой косметических рецептур

На первом этапе планируется запустить участок кремов, кондиционеров для волос и другой косметики. Затем заработает линия пеномоя и бытовой химии. Третьим этапом запустят участок розлива продукции.

«Спрос на нашу продукцию превышает наши возможности по ее выпуску, и поэтому новое производство с передовыми технологиями — идеальная возможность для быстрого реагирования на ситуацию на рынке», — говорит основатель компании «Миксит» Олег Пай.

Сейчас инвестор производит косметику в Наро-Фоминском округе. За последний год компания увеличила выпуск практически в два раза.

Новые инвестиционные проекты разворачиваются и в других округах. Например, до конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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