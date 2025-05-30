Производство стройматериалов из дерева запустили в Люберцах

Новое производство по обработке древесины и изготовлению строительных материалов запустили в Люберцах. Общий объем инвестиций в проект компании «СтройСнаб» составил 120 миллионов рублей.

На новом производстве площадью 1,5 тысячи квадратных метров создали около 20 рабочих мест.

«Земельный участок для строительства производственной площадки компания получила по в рамках региональной программы „Земля за 1 рубль“», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«СтройСнаб», которая действует с 1996 года, уже имеет предприятие в Вологодской области. На площадке в Подмосковье будут осуществлять полный цикл производства – от обработки сырой доски до выпуска продукции.

«Готовые изделия — брус, доски для пола, перила, балясины, ступени и другие деревянные изделия для отделки дач, загородных домов и коттеджей мыпланируем поставлять по всей России. Наша основная цель — замещение импортных строительных материалов из дерева», — рассказал отметил генеральный директор компании Сергей Сидоров.