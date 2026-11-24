Применение препарата «Арейма» (камрелизумаб), полный цикл производства которого локализован в Подольске, может ежегодно экономить российской системе здравоохранения около 7,5 миллиарда рублей только при лечении рака легкого. С учетом всех зарегистрированных показаний эта сумма может быть как минимум вдвое выше, сообщил вице-президент «Петровакс Фарм» по корпоративным коммуникациям, доктор медицинских наук Кирилл Данишевский, передает РИАМО.

Препарат зарегистрирован в России для лечения четырех видов онкологических заболеваний: рака носоглотки, пищевода, легкого и тройного негативного рака молочной железы. Последнее показание одобрили в 2026 году.

Камрелизумаб относится к ингибиторам PD-1, которые помогают иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. При лечении тройного негативного рака молочной железы сочетание препарата с химиотерапией повышает вероятность полного исчезновения жизнеспособной опухолевой ткани после предоперационного лечения.

Компания также сотрудничает с Центром имени Гамалеи в области мРНК-технологий для персонализированной терапии онкологических заболеваний. В перспективе рассматривается возможность применения этих разработок в комбинации с камрелизумабом.

В биотех-портфеле «Петровакс Фарм» уже три инновационных онкологических препарата и один биоаналог для терапии орфанного заболевания.

Компания уже представила препарат «Элефуза» (фузулопариб) для лечения рака яичников и BRCA-ассоциированного рака молочной железы. По оценкам производителя, его применение позволит дополнительно экономить не менее трех миллиардов рублей ежегодно.

Одним из приоритетов компании остается локализация полного цикла производства современных лекарственных средств в России.