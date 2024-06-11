Производство медицинских изделий запустят в Одинцове

Компания «Юнимед» сможет получить льготный заем Фонда развития промышленности для открытия производства медицинских изделий в Одинцове. Проект направлен на импортозамещение.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, компания вложит в проект более 40 миллионов рублей. На производстве будут выпускать шовный материал, используемый в медицинских целях.

«ФРП Московской области готов поддержать этот импортозамещающий инвестпроект — компании одобрен льготный заем на сумму более 13 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2025 год», — рассказала она.

Зиновьева добавила, что инвестиции направят на закупку, монтаж и запуск оборудования. Ежегодно на производстве будут выпускать около 750 тысяч комплексов. Получить работу на заводе смогут более 30 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вновь вошел в топ-3 России по привлекательности для инвесторов. Результаты рейтинга АСИ объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

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