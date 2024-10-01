Производство лекарств выросло в Подмосковье на 23% за 8 месяцев

Объемы производства медицинского оборудования и лекарств выросли в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«За восемь месяцев этого года производство медицинских инструментов и оборудования в Подмосковье выросло на 41,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кроме того, в регионе увеличено производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — рост составил более 23%», — уточнила Зиновьева.

Производство фармацевтических субстанций в регионе тоже продемонстрировало рост на 19,8%.

Около четверти российского рынка фармацевтической индустрии сосредоточено в Подмосковье. Например, команда компании «Биннофарм Групп» создает препараты для пациентов с тромбозом, диабетом, онкологическими заболеваниями, продукцию для женского здоровья и другую. Весной на предприятии побывал губернатор Андрей Воробьев.

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