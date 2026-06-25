Производство готовых блюд открыли в Лобне

Глава города Анна Кротова посетила производственную площадку и встретилась с директором компании Юлией Карповой. Первые отгрузки продукции запланированы на июль. В рамках дальнейшего развития производства до конца года предусмотрена закупка автоматизированной линии запайки и конвейера для производства шаурмы.

«Это новые возможности для жителей и серьезный вклад в экономику Лобни. Рады приветствовать таких инвесторов в нашем округе», — отметила глава муниципалитета в социальных сетях.

Предприятие работает в Лобне по адресу: улица Горького, дом 104. Всего на территории округа действуют порядка 60 промышленных предприятий. В Лобне активно реализуется программа поддержки малого и среднего бизнеса с созданием условий для их устойчивого развития и повышения эффективности работы.