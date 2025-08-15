Производство экологичной мебели запустят в Истре

Предприятие откроют в деревне Пречистое. На данный момент идет установка и налаживание оборудования, а также освоение территории. Отметим, что кроме экологической мебели наладят производство строительных материалов.

Предприятие будет специализироваться на производстве и продаже качественных панелей, мебели и изделий из натурального дерева по собственной технологии. На арендованной площади более двух гектаров планируют создавать качественные дизайнерские изделия из натурального дерева для дома, сада и интерьера.

Кроме этого, здесь же будут производить пиломатериалы, в том числе профилированные по кромке, древесное полотно и древесную муку, технологическую щепу или стружку, деревянную тару, а также изделия из пробки, соломки и материалы для плетения.

В настоящий момент вопрос о регистрации предприятия на территории округа решен.