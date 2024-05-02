Производство алюминиевой продукции модернизируют в Люберцах | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:24 Производство алюминиевой продукции модернизируют в Люберцах Unsplash

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Компания «Альфа Групп» модернизирует производство алюминиевого сплава в Люберцах. Предприятие получило льготный заем Фонда развития промышленности Московской области, который позволит закупить новое оборудование.

«Инвестиции в проект составляют 26,6 миллиона рублей. Из них 18,6 миллиона рублей, почти 70% от общей суммы, инвестор получит в виде льготного займа от Фонда развития промышленности Подмосковья по программе „Приобретение оборудования“», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, реализация проекта позволит создать в округе десять рабочих мест. Отмечается, что промышленные предприятия могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых.

Напомним, Подмосковье совместно с Китаем и Казахстаном запустит транспортно-логистический хаб под Наро-Фоминском. Как подчеркнул глава региона Андрей Воробьев, это знаковый трехсторонний проект для стран. Новый коридор войдет в состав терминала «Селятино» — одного из самых крупных сухих портов Московской области.

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