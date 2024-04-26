«Товары менее чем за 10 дней». Подмосковье, Китай и Казахстан запустят новый логистический хаб | 360°

Важное 26 апреля 2024, 17:04 «Товары менее чем за 10 дней». Подмосковье, Китай и Казахстан запустят новый логистический хаб Воробьев: Подмосковье, Китай и Казахстан запустят транспортный хаб Автор фото: Константин Семенец

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Подмосковье совместно с Китаем и Казахстаном запустит транспортно-логистический хаб под Наро-Фоминском. Как подчеркнул глава региона Андрей Воробьев, это знаковый трехсторонний проект для стран. Новый коридор войдет в состав терминала «Селятино» — одного из самых крупных сухих портов Московской области.

Старт проекту дали вместе с председателем правления «НК „КТЖ“» Нурланом Сауранбаевым и Чжао Ганом — губернатором китайской провинции Шэньси.

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«Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Нам очень приятно, когда на самом высоком уровне — нашим президентом, президентом Казахстана, господином Си Цзиньпином — намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас», — сказал Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Новый хаб сможет пропускать через себя до 40% всего экспорта агропромышленной продукции Подмосковья. Это втрое увеличит поставки в Китай, даст важный эффект для жителей — 1,5 тысячи рабочих мест с высокой оплатой труда.

Комплекс важен для трех стран. Благодаря ему товары доедут до конечной точки менее чем за 10 дней. Андрей Воробьев

Губернатор подчеркнул, что «все три стороны работают плечом к плечу, чтобы каждый год видеть результаты: и экономические, и технологические успехи».

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Благодаря новому хабу регион нарастит экспортные возможности, а малый и средний бизнес получит больше опций для развития.

«Сегодня мы начинаем большой проект, работая с российскими и китайскими партнерами. Казахстан вкладывает большие ресурсы в развитие транзитного потенциала. За последние годы — около 35 миллиардов долларов. В семь раз повысился уровень транзита по основным коридорам в Россию, Китай через Казахстан», — сказал Нурлан Сауранбаев.

Он добавил, что новый проект даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, расширит спектр услуг в логистике.

Как все будет?

Сухой порт «Селятино» — универсальный комплекс: он состоит из холодильных складов, связанных с крупным железнодорожным терминалом в Московском регионе. Сюда доставляют грузы из разных регионов России и зарубежных стран.

«Этот проект станет важной логистической базой для трех стран. Многие категории товаров будут проходить из Подмосковья через Казахстан и прибывать в Сиань менее чем за 10 дней. При мощной поддержке России, Казахстана мы вместе построим современную международную логистическую систему Европы и Азии», — сказал секретарь парткома порта Сиань Чанба Сунь Иминь.

В состав крупного терминала войдут мультитемпературный склад, площадки для хранения трех тысяч контейнеров и около 10 тысяч легковых машин.

«А Казахстан взял на себя строительство трех тысяч километров дополнительных железнодорожных путей. Завершим эту работу в следующем году», — добавил Андрей Воробьев.

По проекту построят и автомобильную дорогу, которая выведет транзитный транспорт из рабочего поселка Селятино.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«Знаю, что наши жители обеспокоены грузовыми автомобилями, проезжающими через поселок. Мы сделаем так, чтобы объездная дорога решила все вопросы», — объяснил губернатор.

В ближайшее время состоится встреча с жителями, где расскажут, как именно удастся решить проблему.

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