Производитель соусов в Лыткарине стал участником выставки индустрии HoReCa в «Крокус Экспо»

Крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa «ПИР Экспо» началось 21 октября. В Минсельхозпроде Московской области отметили, что одним из участников выставки стало предприятие «Европродукт» из округа Лыткарино.

Подмосковная компания заняла стенд № 3Е70. «Европродукт» выпускает под брендом Tamaki панировочные сухари, васаби, темпуру, рисовые уксусы, а также более 45 видов соусов.

На стенде пройдут розыгрыши и дегустации, а также гастромарафон и эксклюзивные мастер-классы под руководством бренд-шефов предприятия. Гостей ждет коронное блюдо дня от рекордсмена Книги рекордов России Ильи Жданова и бренд-шефа Юлии Марковой.

«ПИР Экспо» проходит в 27-й раз. Участие в мероприятии примут свыше 600 экспертов.

Около двух тысяч предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работают на территории Московской области. В рамках поддержки в регионе действует множество программ и субсидий. Губернатор Андрей Воробьев поздравил с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудников отрасли.