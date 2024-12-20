Производитель оборудования из Фрязина принял участие во всероссийской конференции

Научно-практическая конференция «Медицина и качество — 2024» состоялась в России. В ней поучаствовала группа компаний «Исток-Аудио» из Фрязина.

Три подразделения компании представили группу на выставке, организованной в рамках конференции. Это «Криптомед», «Исток Аудио Слух» и «Реабилитационное оборудование».

Посетители стенда могли увидеть на нем ключевые продукты компаний: медицинское и реабилитационное оборудование и цифровые программируемые слуховые аппараты.

На стенде побывал первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и временно исполняющий обязанности генерального директора Национального института качества Росздравнадзора Алексей Сапанюк.

«Рассказали об успехах компании в части реализации государственной стратегии импортозамещения по созданию продуктов для реабилитации людей с инвалидностью. Инновационные устройства производства „Исток-Аудио“ вызвали большой интерес руководителей федеральных и областных ведомств здравоохранения», — отметил генеральный директор группы компаний «Исток-Аудио» Иван Климачев.