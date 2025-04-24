Программу празднования 80-летия Великой Победы представили в Дубне

В Дубне готовятся к празднованию 9 Мая, которое пройдет с размахом и будет посвящено подвигу солдат Красной Армии. Уже 27 апреля стартует легкоатлетический пробег, приуроченный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Участники в футболках с изображениями своих героических предков пробегут дистанции по Комсомольской и Менделеевской набережным.

2 мая в рамках акции «Сад Памяти» жители города высадят деревья у мемориального комплекса «Братские могилы», чтобы увековечить память о павших героях.

5 мая молодежь Дубны пронесет 50-метровую Георгиевскую ленту через плотину к памятнику ДОТ, отдавая дань уважения защитникам Отечества.

6 мая дубненцы совершат велопробег по новой велодорожке. Маршрут будет символично рассчитан на 80 минут, напоминая о годах войны и усилиях тружеников тыла и фронта.

Кульминацией празднования станет 9 мая. В этот день состоятся торжественные возложения цветов и венков в парке Авиастроителей и у мемориального комплекса «Братские Могилы».

Жителей и гостей города ждет насыщенная программа: в парке семейного отдыха будут организованы выставка военной техники, марш-парад оркестра МЧС России, танцевальная ретроплощадка и интерактивные зоны. На обновленной улице Центральной левобережья пройдут театрализованные представления и мастер-классы.

Праздничный день завершится исполнением «Ленинградской симфонии» на стадионе школы № 2, где в годы войны находились полевые госпитали.