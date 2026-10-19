Встреча женского клуба прошла в Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска 15 октября прошла очередная встреча женского клуба «СВО». Участницы пообщались за чаепитием, обсудили предложения о совместной деятельности и наметили дальнейшие планы.

На встрече женщины познакомились с советником главы муниципалитета Викторией Кураковой. Одним из результатов мероприятия стало решение организовать при Ассоциации группу для изготовления маскировочных сетей. Такая инициатива появилась в связи с ростом количества запросов на их передачу военнослужащим.

Собрания клуба устраивают как минимум дважды в месяц. Ассоциация ветеранов СВО обеспечивает женщинам психологическую и социальную поддержку, организует экскурсионные поездки, реабилитационные мероприятия, посещения храмов и монастырей. При содействии начальника окружного управления социального развития № 20 Аветиса Башикяна для участниц также проводят выезды в санатории.

«В состав женского клуба „СВО“ входят мамы, вдовы, сестры и жены участников специальной военной операции. Среди них есть женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Например, в нескольких семьях растут по трое-четверо детей, а отцы пропали без вести. В таких случаях Ассоциация помогает решать бытовые вопросы: обеспечивает семьи продуктовыми наборами, средствами гигиены и одеждой», — подчеркнула Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска предоставляет участникам специальной военной операции и членам их семей юридическую и психологическую помощь. Организация также содействует прохождению реабилитации, адаптации, оформлению льгот, поиску работы и повышению квалификации.

Обратиться в Ассоциацию можно по адресу: улица Красная, дом 22А, торговый центр «Солнечный», первый этаж. Телефон для желающих присоединиться: +7 996 966-33-70.