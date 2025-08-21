Программу мероприятий на День города опубликовали в Жуковском

Уже на следующей неделе жители Жуковского отметят 78-летие города. Празднование будет проходить три дня.

События начнутся 29 августа. На стадионе «Метеор» проведут турнир по плаванию и турнир по мини-гольфу.

Основная программа запланирована на 30 августа. В той же локации организуют праздничный забег и турнир по футболу, в парке состоятся анимация и мастер-классы.

Интерактивная площадка «Жуковский бизнес» откроется в центральном сквере на улице Маяковского. Мастер-классы и выступления артистов пройдут в сквере на Молодежной улице.

Местные творческие коллективы и приглашенные артисты также выступят на сцене городского парка. Мероприятие начнется в два часа дня.

Финал празднования дня города придется на 31 августа. В Жуковском парке покажут детский спектакль театра «Стрела». Здесь же состоятся фестиваль красок и кинопоказ под открытым небом. Кроме того, во Дворце культуры выступит Жуковского симфонического оркестра.