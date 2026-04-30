Разработку резидента ОЭЗ «Дубна» включили в реестр российского ПО

Программный продукт «Брификс», созданный компанией «Вебби», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», добавлен в реестр отечественного программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Это дает разработчикам возможность участвовать в государственных закупках и работать с корпоративным сегментом, ориентированным на использование российского ПО, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Брификс» — это интеллектуальная платформа на базе искусственного интеллекта для автоматизации управления корпоративными встречами. Система автоматически записывает совещание, распознает речь с точностью более 95%, структурирует ход обсуждения и формирует готовый протокол — в среднем за шесть минут при часовой записи.

Продукт решает важную задачу корпоративной среды: фиксирует не только итоговые договоренности, но и логику обсуждения — предложения участников, ключевые аргументы и процесс принятия решений. Каждая встреча становится частью единой базы знаний компании с возможностью интеллектуального поиска по истории обсуждений.