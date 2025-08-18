Программа ко Дню самовара прошла в Свердловском парке в Лосино-Петровском

Народные гуляния состоялись на этой неделе в Лосино-Петровском. Их посвятили особенному атрибуту русского стола — самовару. Мероприятие провели в формате фестиваля.

Участники вспомнили исконно русские традиции. В парке прошло чаепитие с угощениями.

Также все желающие могли принять участие в тематических играх и забавах. Кроме того, на фестивале провели мастер-класс по росписи самовара.

Развлекательную программу с музыкальными и танцевальными номерами подготовили воспитанники творческих коллективов Лосино-Петровского округа.

«День самовара стал не только развлечением, но и отличной возможностью прикоснуться к русской культуре, узнать больше о традициях и обычаях нашего народа», — прокомментировали организаторы мероприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лосино-Петровском прошел астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты».