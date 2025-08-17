Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» прошел в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском парке состоялся масштабный астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты». Жители и гости округа прослушали познавательные лекции, понаблюдали в телескоп за звездами и посетили художественную выставку.

Помимо этого, совместно с Усадьбой Якова Брюса, одного из ближайших сподвижников Петра I, русского государственного деятеля и ученого, для посетителей организовали историческую зону. Все желающие побывали на мастер-классах и квестах, увидели соревнования моделистов, фильм «Гагарин. Первый в космосе» и многое другое.

Мероприятие провели при содействии Министерства культуры и туризма Московской области и грантовой поддержке «Движения первых».

Отметим, что депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев своими силами восстанавливает Усадьбу Якова Брюса в Лосино-Петровском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.