Программа ко Дню молодежи пройдет в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Праздник «Молодежь. Спорт. Парк» состоится в Котельниках. Для жителей организуют культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.

Событие проведут 28 июня. Праздник начнется в девять часов утра. Гостей будут встречать у входной группы в лесопарк.

Организуют молодежный забег. Это совместная инициатива со всероссийским проектом «5 верст». Гости парка смогут поучаствовать в занятии по суставной гимнастике на газоне и настольных играх.

Кроме того, на концерте выступит кавер-группа «Будильник». Мероприятия могут посетить все желающие без возрастных ограничений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кузьминском лесопарке в Котельниках прошел фестиваль ГТО. В спортивном мероприятии приняли участие ребята из лагеря школы № 2 и активные жители округа. Его также организовали в рамках проекта «Лето в Подмосковье».