Профориентационная игра для молодежи прошла в Истре

Школьники разных возрастов приняли участие в интерактиве в Истре. Организовали мероприятие в молодежном центре «Мир» при поддержке волонтеров Подмосковья.

Некоторые школьники проходили профориентационную игру вместе с родителями. Ребята узнали о современных профессиях, которые будут перспективны в 2030–2035 годах.

Также подростки теперь знают, как построить план по развитию карьеры. Они улучшили уже имеющиеся навыки с помощью командных заданий и кейсов.

Это мероприятие стало очень важным для каждого школьника, но особенно для тех, кто идет в девятые и одиннадцатые классы. Ведь благодаря этой интерактивной игре им помогли определиться с выбором профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о будущих профессиях,реабилитации и помощи детям с ОВЗ в центре «Созвездие».