Андрей Воробьев: новые корпуса откроют в центре «Созвездие» для детей с ОВЗ

Подмосковный центр «Созвездие» — единственное в России учреждение, где применяют новейшие методы обучения, воспитания, коррекции и реабилитации детей с ОВЗ. Помощь получают ребята от нуля до 23 лет с задержкой в развитии интеллекта и психики, слуха, зрения, речи, с ДЦП, аутизмом. В центре они могут лечиться и осваивать будущие профессии, отметил губернатор Андрей Воробьев .

Сейчас в «Созвездии» наблюдают около двух тысяч человек.

«Очень надеемся, что ребята будут востребованы, будь то стилисты, кулинары или те, кто занимается ремонтом техники. Конечно, огромную лепту вносят и врачи», — сказал Андрей Воробьев.

Центр «Созвездие» работает с 2005-го, каждый год сюда обращается все больше семей, которым нужна помощь в лечении и образовании детей. Также на базе учреждения реализуется проект «Андрюшка» — программа комплексного сопровождения и медицинской реабилитации детей-инвалидов из ДНР и ЛНР. К проекту сейчас подключился фонд «Защитники Отечества». Он позволит оказывать в центре помощь и детям ветеранов СВО.

«Программа состоит из трех компонентов: психолого-педагогическое и дефектолого-логопедическое сопровождение, медицинская реабилитация, культурно-средовая реабилитация. „Андрюшка“ — это универсальный инструмент, который можно адаптировать под любую категорию детей», — рассказал директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

В учреждении воспитанники получают знания по таким специальностям, как парикмахерское искусство, кулинария, автослесарное, поварское, гончарное, типографское дело. Новое направление — клининг-сервис. Приобретенные навыки позволяют ребятам устраиваться по специальностям и быть востребованными.