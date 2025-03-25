«Реабилитация и будущие профессии». Андрей Воробьев — о помощи детям с ОВЗ в центре «Созвездие»
Андрей Воробьев: новые корпуса откроют в центре «Созвездие» для детей с ОВЗ
Подмосковный центр «Созвездие» — единственное в России учреждение, где применяют новейшие методы обучения, воспитания, коррекции и реабилитации детей с ОВЗ. Помощь получают ребята от нуля до 23 лет с задержкой в развитии интеллекта и психики, слуха, зрения, речи, с ДЦП, аутизмом. В центре они могут лечиться и осваивать будущие профессии, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Сейчас в «Созвездии» наблюдают около двух тысяч человек.
«Очень надеемся, что ребята будут востребованы, будь то стилисты, кулинары или те, кто занимается ремонтом техники. Конечно, огромную лепту вносят и врачи», — сказал Андрей Воробьев.
Центр «Созвездие» работает с 2005-го, каждый год сюда обращается все больше семей, которым нужна помощь в лечении и образовании детей. Также на базе учреждения реализуется проект «Андрюшка» — программа комплексного сопровождения и медицинской реабилитации детей-инвалидов из ДНР и ЛНР. К проекту сейчас подключился фонд «Защитники Отечества». Он позволит оказывать в центре помощь и детям ветеранов СВО.
«Программа состоит из трех компонентов: психолого-педагогическое и дефектолого-логопедическое сопровождение, медицинская реабилитация, культурно-средовая реабилитация. „Андрюшка“ — это универсальный инструмент, который можно адаптировать под любую категорию детей», — рассказал директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.
В учреждении воспитанники получают знания по таким специальностям, как парикмахерское искусство, кулинария, автослесарное, поварское, гончарное, типографское дело. Новое направление — клининг-сервис. Приобретенные навыки позволяют ребятам устраиваться по специальностям и быть востребованными.
«Наши ребята достигают такого умения, что могут на равных конкурировать с обычными детьми», — рассказывает педагог Иван Толпекин.
В декабре центр «Созвездие» отметит свое 20-летие. Первые годы он базировался в старых корпусах, где не было полноценных условия для учебы и реабилитации.
В 2019 году в Красногорске открыли многофункциональное трехэтажное здание. Его оснастили самым современным оборудованием. Многие родители воспитанников центра стали частью команды «Созвездия».
Сейчас здесь находятся школа на 800 учащихся и два дошкольных подразделения на 660 детей. В здании располагаются медико-реабилитационное и коррекционное отделения, кабинет физиотерапии, отделение дифференцированного и индивидуального обучения для ребят с тяжелыми нарушениями развития.
Также есть актовый зал и столовая — питание для всех детей четырехразовое и бесплатное. Для учащихся созданы разнообразные образовательные зоны: кабинет конструирования, сенсорная и соляная комната, центр «Монтессори». В комплексе есть и бассейн.
«Здесь очень важен комплексный подход. Одна процедура не поможет — необходимо заниматься постоянно. Для этого прилагается много сил и родителей, и детей, и медперсонала», — отмечает мама воспитанника центра Светлана Пожар.
С 2019 года помощь в центре «Созвездие» получили около 15 тысяч детей.
Сейчас в «Созвездии» работают более 320 специалистов разного профиля: учителя начальных классов и предметники, медицинские работники, психологи, логопеды, воспитатели, социальные педагоги.
С 1 сентября в его структуре добавятся три подразделения: центры диагностики и консультирования в поселке Новый и селе Ангелово, а также школа с отделением медицинской реабилитации в селе Ангелово. Еще большее количество детей, которым нужна особая забота, получат возможность обучаться и получать профессиональные навыки, проходя реабилитацию.