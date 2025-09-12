Профилактический рейд прошел на ж/д станции Болшево в Королеве

Сотрудники административно-пассажирской инспекции и руководство железнодорожной станции «Болшево» в Королеве провели профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». Пассажирам напомнили правила поведения вблизи ж/д путей, а также провели беседы с нарушителями.

Посетителям станции раздали памятки с рекомендациями о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта. Такие профилактические мероприятия в Королеве проводят регулярно. Это помогает снизить количество случаев травматизма и выявить правонарушителей, пересекающих железнодорожные пути в неустановленных местах и на запрещающие сигналы светофора.

Отметим, что с начала текущего года из-за несоблюдения правил безопасности в Королеве погибло восемь человек.

