Профилактический рейд ко Дню России прошел на ж/д станции в Мытищах

На станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги прошла акция «С праздником, моя Россия!». Майор полиции Елена Глебова, сотрудники администрации городского округа и представители Центральной пригородной пассажирской компании напомнили жителям правила безопасности на железной дороге.

Они также раздавали маленьким пассажирам на память флажки. Елена Глебова поясняла детям значение каждого цвета в российском триколоре. Помимо этого, жителям округа вручали информационные листовки с правилами поведения вблизи железной дороги.

Рейд провели для формирования у пассажиров чувства любви к России, родному краю и профилактики происшествий на железнодорожных путях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в деревне Аникеевка открыли путепровод над железной дорогой. Это поможет избежать автомобильных пробок на переезде.