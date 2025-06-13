Профилактический рейд ко Дню России прошел на ж/д станции в Мытищах

На станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги прошла акция «С праздником, моя Россия!». Майор полиции Елена Глебова, сотрудники администрации городского округа и представители Центральной пригородной пассажирской компании напомнили жителям правила безопасности на железной дороге.
Они также раздавали маленьким пассажирам на память флажки. Елена Глебова поясняла детям значение каждого цвета в российском триколоре. Помимо этого, жителям округа вручали информационные листовки с правилами поведения вблизи железной дороги.
Рейд провели для формирования у пассажиров чувства любви к России, родному краю и профилактики происшествий на железнодорожных путях.