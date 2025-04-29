«Решаем старые проблемы со шлагбаумами». Андрей Воробьев — о запуске путепровода в Аникеевке

Долгожданный путепровод над железной дорогой открыли в Аникеевке. Это часть двухполосной транспортной развязки. Водители смогут забыть о пробках на ж/д переезде, а еще недавно это было одно из узких мест на Рижском направлении, отметил губернатор Андрей Воробьев .

Поскольку интервалы между движением электричек здесь меньше пяти минут, старый переезд закрывали шлагбаумом довольно часто. Это приводило к пробкам, и автомобилисты теряли много времени в заторах.

«Интенсивность железнодорожного транспорта в Подмосковье — очень заметная. Наша задача — строить там путепроводы. Сегодня открываем долгожданный объект в Аникеевке», — отметил Андрей Воробьев.

Строительство путепровода, способного решить старую проблему, началось в 2023 году, когда переезд закрыли.

Водители временно были вынуждены делать здесь петлю около 10 километров до Волоколамского шоссе. Теперь будет не более пяти минут. Время в пути сократится в три раза.

Перемены коснутся минимум 25 тысяч человек, которые живут на этом направлении в Красногорске и регулярно пользуются трассой.