«Решаем старые проблемы со шлагбаумами». Андрей Воробьев — о запуске путепровода в Аникеевке
Андрей Воробьев: путепровод через железную дорогу открыли в Аникеевке
Долгожданный путепровод над железной дорогой открыли в Аникеевке. Это часть двухполосной транспортной развязки. Водители смогут забыть о пробках на ж/д переезде, а еще недавно это было одно из узких мест на Рижском направлении, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Поскольку интервалы между движением электричек здесь меньше пяти минут, старый переезд закрывали шлагбаумом довольно часто. Это приводило к пробкам, и автомобилисты теряли много времени в заторах.
«Интенсивность железнодорожного транспорта в Подмосковье — очень заметная. Наша задача — строить там путепроводы. Сегодня открываем долгожданный объект в Аникеевке», — отметил Андрей Воробьев.
Строительство путепровода, способного решить старую проблему, началось в 2023 году, когда переезд закрыли.
Водители временно были вынуждены делать здесь петлю около 10 километров до Волоколамского шоссе. Теперь будет не более пяти минут. Время в пути сократится в три раза.
Перемены коснутся минимум 25 тысяч человек, которые живут на этом направлении в Красногорске и регулярно пользуются трассой.
У нас на очереди — следующие путепроводы, которые позволят и в Люберцах, и в Пушкино дальше решать проблемы, связанные со шлагбаумами. Очень часто из-за интенсивности движения они закрыты.
Андрей Воробьев
Вскоре вблизи станции МЦД Аникеевка обустроят парковочные площадки.
«Каждый год порядка двух-трех ключевых путепроводов мы сдаем. Это направление мы реализуем при поддержке федерального центра, который нам помогает, за что мы очень благодарны», — сказал глава Подмосковья.
Основной эффект путепровода
Новый путепровод обеспечит бесперебойное сообщение между двумя частями Аникеевки, разделенными железной дорогой, разгрузит движение в Нахабине, улучшит выезд на Волоколамское шоссе для жителей ЖК «Опалиха», «Лесобережный» и других микрорайонов.
Кроме того, развязка позволит более комфортно добираться до станции МЦД Аникеевка.