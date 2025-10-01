Профилактическая акция ко Дню пожилых людей прошла в Балашихе

В городском округе Балашиха инспекторы Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию, приуроченную к Международному дню пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября. Основная цель мероприятия — напомнить пожилым пешеходам и водителям старшего поколения о важности соблюдения правил безопасности на дорогах.

Сотрудники ГИБДД призвали водителей проявлять особое внимание и осторожность по отношению к пожилым людям, поскольку им требуется больше времени для оценки дорожной обстановки и безопасного перехода улицы. Особое внимание уделялось необходимости ношения светоотражающих элементов в темное время суток и при плохой видимости, что значительно повышает безопасность пешеходов.

В рамках мероприятия пенсионерам были вручены памятные листовки с рекомендациями по безопасному поведению на дороге. Такая профилактическая работа направлена на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых граждан и повышение уровня их безопасности.

Международный день пожилых людей служит напоминанием обществу о важности заботы и уважения к старшему поколению, а также о необходимости учитывать их потребности во всех сферах жизни, включая безопасность дорожного движения.