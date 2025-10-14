Профессионалов аграрного сектора наградили в Чехове

12 октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В честь праздника руководитель муниципалитета Михаил Собакин вручил почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства Московской области и главы округа Чехов.

На территории Чехова действуют пять крупных сельскохозяйственных предприятий, входящих в состав «Агрохолдинга», 10 пищевых и перерабатывающих предприятий, а также около 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Общее поголовье крупного и мелкого рогатого скота составляет порядка пяти тысяч голов. Ежегодно производится порядка 15 тысяч тонн молока.

«Интерес к сельскому хозяйству с каждым годом растет. Благодаря мерам поддержки, реализуемым в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева, наши сельхозпредприятия расширяются, приобретают современную технику, осваивают новые сельскохозяйственные земли и увеличивают объемы выпускаемой продукции. Только в текущем году на поддержку аграрного сектора Московской области выделено почти 6 миллиардов рублей из федерального и 1,6 миллиардов рублей из регионального бюджетов», — отметил руководитель муниципалитета.