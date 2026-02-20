Проезжую часть и остановки в Домодедове начали очищать от снега

В Домодедове в ночь на 20 февраля активно чистят дороги после снегопада. Работы планируют завершить к 07:00.

По Каширскому шоссе расчищают остановки общественного транспорта и парковочные места у парка «Елочки». Работа началась в 21:30, к ней подключили самосвалы и манипулятор.

На улице Кирова у дома № 7к1 расчистку ведут с помощью снегопогрузчика и трактора с щетками. Снег вывозят на полигон на самосвале. По всей улице расширяют проезжую часть и чистят остановки.

Снегопад в Москве и области бьет многолетние рекорды: 19 февраля выпало две трети месячной нормы осадков. С раннего утра во всех округах в усиленном режиме расчищают дороги и вывозят снег. Работа продолжается и ночью — коммунальщики рассчитывают предотвратить утренние пробки.

Синоптики не исключают, что весна придет в Подмосковье раньше климатической нормы.