Снегопад-рекордсмен в Москве и Подмосковье: когда придет весна?
Метеоролог Цыганков рассказал, когда закончится мощный снегопад в Москве
Снегопад в Москве и Подмосковье, принесенный циклоном «Валли», бьет многолетние рекорды: только 19 февраля выпало почти две трети месячной нормы осадков. Из-за плохой видимости и почти метровых сугробов на дорогах образовались девятибалльные пробки, а работа столичных аэропортов приостановилась. Когда закончится снегопад и чего ждать дальше — в материале 360.ru.
Снегопад в феврале 2026
Виной сильных снегопадов стали огромные тучи, которые пришли в столицу и область вместе с балканским циклоном. Снег начал идти рано утром 19 февраля и продолжится вплоть до дня пятницы, 20-го числа.
«В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в осадкомеры попал 21 миллиметр осадков (восемь миллиметров ночью и 13 миллиметров днем), что существенно выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, принадлежавшего ранее 1970 году», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
В Подмосковье, в Можайске, за сутки выпало 17 миллиметров осадков, а в Коломне — 18. Это побило рекорды 2000-го и 1968-го соответственно.
Больше всего осадков за сутки зафиксировали на метеостанции Приокско-Террасного заповедника: 27 миллиметров, или 63% февральской нормы.
Когда прекратится снегопад в Москве и Подмосковье
Сильный снегопад в регионе продлится примерно до трех-шести часов ночи пятницы, 20 февраля, рассказал 360.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.
«Наиболее сильный снег был в районе 17-18 часов четверга. Дальше потихоньку начнет затихать, потому что циклон движется с юга на север. От Ростова-на-Дону через Крым на нас. В три часа ночи вышел на Москву и в течение дня движется дальше на Великий Новгород и на север», — объяснил эксперт.
Цыганков отметил, что за снегопадом в столицу и область придет холодный атмосферный фронт и кусочек теплого. Поэтому в пятницу и субботу снег продолжится, но уже не такой интенсивный.
Эксперт подчеркнул, что снегопад «Валли» все же не самый мощный — сильнее был в начале января 2026 года.
«Помните 9 января? До того снегопада мы не дотянули пока. Но если оценивать только февраль, это действительно самый мощный за месяц», — добавил метеоролог.
Когда наступит весна в 2026 году?
Пока сложно поверить, но весна может прийти в Центральную Россию раньше климатической нормы, заявил РИА «Новости» руководитель отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
«Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», — предупредил специалист.
По его данным, устойчивого перехода среднесуточной температуры через отметку в 0 градусов можно ожидать в середине марта. А снег окончательно растает в конце первого месяца календарной весны.