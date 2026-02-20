Снегопад-рекордсмен в Москве и Подмосковье: когда придет весна?

Метеоролог Цыганков рассказал, когда закончится мощный снегопад в Москве

Снегопад в Москве и Подмосковье, принесенный циклоном «Валли», бьет многолетние рекорды: только 19 февраля выпало почти две трети месячной нормы осадков. Из-за плохой видимости и почти метровых сугробов на дорогах образовались девятибалльные пробки, а работа столичных аэропортов приостановилась. Когда закончится снегопад и чего ждать дальше — в материале 360.ru.

Снегопад в феврале 2026

Виной сильных снегопадов стали огромные тучи, которые пришли в столицу и область вместе с балканским циклоном. Снег начал идти рано утром 19 февраля и продолжится вплоть до дня пятницы, 20-го числа.

«В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в осадкомеры попал 21 миллиметр осадков (восемь миллиметров ночью и 13 миллиметров днем), что существенно выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, принадлежавшего ранее 1970 году», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В Подмосковье, в Можайске, за сутки выпало 17 миллиметров осадков, а в Коломне — 18. Это побило рекорды 2000-го и 1968-го соответственно.

Больше всего осадков за сутки зафиксировали на метеостанции Приокско-Террасного заповедника: 27 миллиметров, или 63% февральской нормы.