Андрей Воробьев: Подмосковье подпишет на ПМЭФ соглашения на 150 миллиардов рублей

Подмосковье заключит с инвесторами соглашения более чем на 150 миллиардов рублей на Петербургском международном экономическом форуме. На поля ПМЭФ прибыл губернатор Андрей Воробьев . Регион подпишет около 40 контрактов по крупным проектам.

«Петербургский международный экономический форум — одно из главных экономических событий для страны в целом и для любого региона в частности. На нем подписывают соглашения на десятки миллиардов рублей. Это инвестиции в экономику, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места», — подчеркнул Андрей Воробьев.

На форуме встретятся делегации из 139 стран — это свыше 18,6 тысячи человек. Ключевая тема: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».