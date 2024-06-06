Андрей Воробьев: Подмосковье подпишет на ПМЭФ соглашения на 150 миллиардов рублей
Подмосковье заключит с инвесторами соглашения более чем на 150 миллиардов рублей на Петербургском международном экономическом форуме. На поля ПМЭФ прибыл губернатор Андрей Воробьев. Регион подпишет около 40 контрактов по крупным проектам.
«Петербургский международный экономический форум — одно из главных экономических событий для страны в целом и для любого региона в частности. На нем подписывают соглашения на десятки миллиардов рублей. Это инвестиции в экономику, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места», — подчеркнул Андрей Воробьев.
На форуме встретятся делегации из 139 стран — это свыше 18,6 тысячи человек. Ключевая тема: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
В прошлом году Московская область подписала 36 соглашений с инвестициями более чем в 150 миллиардов рублей. В 2024-м количество контрактов составит около 40.
Это даст Подмосковью свыше 10 тысяч новых рабочих мест. У нас запланирован ряд соглашений с партнерами из Китая, Белоруссии, а также Новгородской, Вологодской и других областей.
Андрей Воробьев
Все это позволит развивать торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи.
Основными вопросами на ПМЭФ в этом году станут тенденции и перспективы российской и глобальной экономик. Участники деловой программы — более 1,5 тысячи спикеров и экспертов.
Центральное событие состоится 7 июня — прибытие президента и пленарное заседание с его участием. В этот же день огласят национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах России. Подмосковье два года подряд входило в топ-3.
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