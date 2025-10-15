Проект «Квантум в каждой школе» запустили в 12 учреждениях Королева

Современные образовательные форматы активно внедряются в школах городского округа. В рамках проекта в12 общеобразовательных учреждениях города функционируют 18 квантумов.

Школьники обучаются по наиболее востребованным направлениям: робототехнике, космонавтике и IT, химии и биологии, географии и ботанике, промышленному дизайну.

Мини-квант «Промдизайн», работающий в гимназии № 9, дает ребятам возможность проводить полноценные лабораторные исследования. Для развития творческого потенциала учащихся созданы все необходимые условия. Школьники изучают робототехнику, 3D-моделирование и обработку материалов в рамках модуля «Урока технологии».

В настоящих FabLab-мастерских дети создают реальные прототипы — от устройств безопасности и моделей поездов до социального проекта «Мышка для Лизы» и собственного 3D-принтера. Для работы над личными проектами с использованием высокотехнологичного оборудования ученикам выделены проектные часы.

Результатом такого подхода стали неоднократные победы гимназистов на всероссийских и международных конкурсах.