«Продолжим развивать семейный бизнес». Владелец пекарни в Подмосковье получит господдержку
Пекарня «Машенька», руководитель которой в декабре обращался на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, воспользуется программой поддержки малого бизнеса в Подмосковье. Это поможет предприятию продолжить работу и развиваться в том числе в формате нестационарных торговых объектов.
Встреча с руководителем пекарни Денисом Максимовым и профильными министерствами прошла в Доме правительства Московской области. Предпринимателю рассказали о мерах поддержки, действующих в регионе.
Сейчас пекарни «Машенька» работают в Люберцах и Жуковском.
«Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса», — отметил Максимов.
Замглавы регионального Минсельхозпрода Сергей Органов напомнил, что малый бизнес в Подмосковье создает рабочие места и развивает городскую инфраструктуру. Важно оказывать поддержку предпринимателям, особенно в условиях изменений налогового законодательства.
Так как пекарня «Машенька» является нашим местным производителем хлебобулочных изделий, оптимальным вариантом видим ее развитие через малые формы торговли. Наша задача – помочь бизнесу снизить нагрузку, чтобы адаптироваться к новым условиям.
Сергей Органов
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В декабре предприниматель Денис Максимов обратился к Владимиру Путину с просьбой снизить налоги, чтобы пекарня «Машенька» смогла продолжить работать. Глава государства заверил, что обсудит с правительством меры поддержки небольших предприятий.