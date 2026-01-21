«Продолжим развивать семейный бизнес». Владелец пекарни в Подмосковье получит господдержку

Пекарня «Машенька», руководитель которой в декабре обращался на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, воспользуется программой поддержки малого бизнеса в Подмосковье. Это поможет предприятию продолжить работу и развиваться в том числе в формате нестационарных торговых объектов.

Встреча с руководителем пекарни Денисом Максимовым и профильными министерствами прошла в Доме правительства Московской области. Предпринимателю рассказали о мерах поддержки, действующих в регионе.

Сейчас пекарни «Машенька» работают в Люберцах и Жуковском.

«Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса», — отметил Максимов.

Замглавы регионального Минсельхозпрода Сергей Органов напомнил, что малый бизнес в Подмосковье создает рабочие места и развивает городскую инфраструктуру. Важно оказывать поддержку предпринимателям, особенно в условиях изменений налогового законодательства.