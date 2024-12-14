Воробьев: ремонт 56 школ и 42 детсадов запланировали в Подмосковье на 2025 год

Московская область продолжает реализацию крупных проектов, которые инициировала партия «Единая Россия». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Президент Владимир Путин 14 декабря провел съезд ЕР, главными темами мероприятия стали помощь новым регионам, помощь бойцам спецоперации и вызовы, которые стоят перед Россией.

«Для Подмосковья одним из главных направлений работы остается поддержка участников СВО и их семей. Мы стали одним из пилотных регионов для программы „Время Героев“. Один из участников СВО уже работает у нас в правительстве. Эту программу мы продолжим», — написал губернатор.

Среди других проектов — федеральная программа капремонта школ, ее продлили до 2031 года.

«Только на следующий год в наших планах капремонт 56 школ и 42 детских садов. Вместе мы продолжим работать на благо страны, Подмосковья и всех наших жителей. Уверен, все получится!» — заключил Воробьев.

Путин поставил перед ЕР новые задачи. В «Народную программу» партии нужно внести серьезные изменения для выполнения масштабных проектов, подчеркнул президент.