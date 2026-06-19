Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 19 июня

Утром 19 июня загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов. Пробки и заторы образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, движение этим утром затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения и строго соблюдать правила, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе капитально отремонтируют 246 дорог. Отдельно он отметил важность качества проведения работ во дворах.