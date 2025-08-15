Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 15 августа

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 15 августа. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном министерстве транспорта, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о досрочной реконструкции Каширского шоссе. Дорогу могут запустить уже к концу 2026 года.