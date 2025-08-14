Сегодня 12:30 «Новые микрорайоны вздохнут спокойно». Андрей Воробьев — о реконструкции Каширского шоссе Андрей Воробьев: Каширское шоссе досрочно реконструируют в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Каширское шоссе запланировали досрочно реконструировать в Подмосковье. Дорогу могут запустить уже к концу 2026 года. Один из участков проверил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал об изменениях, которые почувствуют жители после завершения работ.

Реконструкция Каширского шоссе — один из важных проектов по развитию транспортной сети в Подмосковье. Из-за интенсивного движения на дороге образуются заторы. В часы пик водители теряют до двух часов времени в пробках. Решить эту проблему поможет модернизация самого сложного участка — от развязки на пересечении шоссе с А-105 до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Протяженность этого отрезка составляет 4,3 километра. По контракту работы должны завершить в 2028 году, однако движение планируют запустить раньше. «Наша задача — в конце следующего года полностью модернизировать Каширское шоссе. Это необходимо для того, чтобы все новые микрорайоны и сам город Видное могли вздохнуть спокойно, уйти от светофоров», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Чтобы не перекрывать движение по дороге, реконструкцию ведут в четыре этапа. Первый из них завершили в 2024 году. На шоссе построили разворотную эстакаду в районе деревни Апаринки, благодаря чему движение ускорилось в среднем на 10 минут. Второй этап работ реализовали в апреле. В него вошла развязка между Володарским и Каширским шоссе с двумя путепроводами и тремя съездами. В результате водители смогли экономить еще около 30 минут в пути.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Работы в рамках третьего и четвертого этапов продолжаются — дорогу расширят до шести полос, а через А-105 возведут путепровод. На участке также появятся два подземных пешеходных перехода и транспортная развязка. Перераспределить транспортные потоки поможет эстакада на Белокаменном шоссе. Кроме того, в рамках реконструкции создадут дублеры и разворотные участки, которые свяжут с трассой Видное, Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и Петровское. После полного завершения работ пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 25-30%. Изменения почувствуют более 300 тысяч человек.