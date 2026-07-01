Прямой эфир о подготовке к беременности после выкидыша проведут в МОНИИАГ

Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии проведут новую встречу в рамках онлайн-проекта для будущих родителей. Очередное занятие школы материнства, которое состоится 2 июля в 13:00, посвятят психологической поддержке женщин, переживших потерю беременности или ребенка.

Новый тематический цикл откроет разговор о переживаниях, которые многие предпочитают скрывать из-за их болезненности.

«Тема первого эфира нового психологического раздела школы будет посвящена жизни, которая не случилась», — пояснила акушер-гинеколог Яна Андросова.

К беседе присоединится клинический психолог. Вместе со специалистами института он расскажет, как справиться с последствиями выкидыша независимо от срока беременности, пережить утрату ребенка в первый год его жизни и постепенно восстановиться эмоционально.

Отдельное внимание уделят тому, каким образом подготовиться к новой беременности, сохранив психологическое равновесие и уверенность в благополучном будущем.

Принять участие в прямой трансляции можно по ссылке. В институте также напомнили, что записи всех выпусков школы материнства размещены на официальном портале МОНИИАГ и доступны для просмотра в любое время.