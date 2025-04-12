Привокзальная школа в Волоколамске отметила 120-летие

Праздничное мероприятие к юбилею Привокзальной школы организовали в Волоколамске. На нем чествовали руководителей и педагогов учреждения.

Участниками события стали выпускники разных лет, учителя и почетные гости, в том числе участники специальной военной операции. Свои выступления подготовили нынешние ученики школы.

Поздравили представителей Привокзальной школы первый заместитель главы муниципального округа Волоколамск Сергей Шорников и начальник Управления образования Елена Медведкова.

Отметим, что сейчас в образовательном учреждении трудятся 40 педагогов. Они обучают более 700 ребят. В состав Привокзальной школы входят три школы и три детских сада.

Ранее мы рассказывали о том, что в Волоколамске провели военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». В соревнованиях участвовали 11 команд из разных школ муниципалитета.