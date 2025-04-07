Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в Волоколамске

В соревнованиях участвовали 11 команд из разных школ муниципалитета. Четыре из них продолжили борьбу за награды в финале.

В течение трех дней школьники состязались в огневой подготовке, оборудовании и маскировке позиций, тактической медицине, основах выживания в дикой природе, военной журналистике, а также в знании отечественной истории и основ государственности.

Заключительный этап соревнований проходил в городском парке культуры и отдыха, где ребята попробовали свои силы в лазертаге — командной военно-тактической игре с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.

За первое и второе места боролись команды старшей категории «Волоколамцы» из Сычевской школы и «Ярополье» из Ярополецкой школы, а также команды средней категории «Следопыты» (Детгородковская) и «Доваторцы» (Привокзальная школа).

По итогам заключительного этапа победителями стали команды из Привокзальной школы (в средней категории) и из Сычевской школы (в старшей категории). Победители и призеры получили подарки, кубки и грамоты, а также право представлять Волоколамский округ на региональном этапе игры, где встретятся сильнейшие команды Подмосковья.