Прививочная кампания от гриппа началась в Мытищах

Вакцинацию от гриппа проведут в школах и детских садах централизованно с письменного согласия каждого родителя. Доступны в поликлиниках будут вакцины «Флю-М» и «Совигрипп» — для взрослого населения, «Ультрикс Квадри» — для детей.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула: чтобы иммунитет к гриппу успел сформироваться до наступления холодов, прививку важно сделать как можно раньше.

Пройти вакцинацию бесплатно можно в поликлинике по месту прикрепления после осмотра врача, а также в мобильных пунктах с 10:00 до 14:00: 13, 20, 27 сентября в парке Мира, 17 сентября у торгового центра «Красный кит», 24 сентября в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на улице Карла Маркса, 4.

Жители отдаленных территорий могут обратиться в мобильные комплексы: 17 сентября — в фельдшерско-акушерский пункт Вешки, 18 сентября — в фельдшерско- акушерский пункт Протасово, 24 сентября —в фельдшерско- акушерский пункт Вешки.

Будут также организованы выезды на предприятия округа.